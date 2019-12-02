0
0
0
НОВОСТИ

Рособрнадзор выдал аккредитацию вузу из ЛНР

14:12 02.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Рособрнадзор впервые выдал аккредитацию вузу из самопровозглашённой ЛНР. Луганский государственный медицинский университет теперь может выдавать дипломы российского образца по специальностям стоматология, педиатрия и лечебное дело. Об этом говорится на сайте ведомства.

С прошлого года аккредитацию получили четыре вуза из самопровозглашённой ДНР. В Рособрнадзоре отмечали, что речь идёт только о выдаче дипломов. Бюджетные места, использование материнского капитала, отсрочка от армии и другие госгарантии им не предоставляются.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 02.12.2019
Психолог порекомендовала не торопиться с украшением елки
0
114
13:44 02.12.2019
Клиенты МКБ в декабре смогут сэкономить 50% от стоимости поездок в метро
0
101
13:32 02.12.2019
Захарова прокомментировала готовность Киева "принять пару областей РФ"
0
135
13:20 02.12.2019
США приютили олигарха Плахотнюка, чтобы влиять на политику в Молдавии - Додон
0
141
13:05 02.12.2019
На МЦД-1 создали 357 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки
0
154
13:00 02.12.2019
Россия начала поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири"
0
206
12:32 02.12.2019
Молдавия готовится к возможному прекращению транзита газа из РФ через Украину - Додон
0
244
12:20 02.12.2019
Названы регионы с самой напряженной ситуацией на рынке труда
0
226
12:05 02.12.2019
ГИБДД прогнозирует увеличение смертности на дорогах РФ
0
244
12:00 02.12.2019
На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия
0
254

Возврат к списку