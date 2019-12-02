Рособрнадзор выдал аккредитацию вузу из ЛНР
14:12 02.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Рособрнадзор впервые выдал аккредитацию вузу из самопровозглашённой ЛНР. Луганский государственный медицинский университет теперь может выдавать дипломы российского образца по специальностям стоматология, педиатрия и лечебное дело. Об этом говорится на сайте ведомства.
С прошлого года аккредитацию получили четыре вуза из самопровозглашённой ДНР. В Рособрнадзоре отмечали, что речь идёт только о выдаче дипломов. Бюджетные места, использование материнского капитала, отсрочка от армии и другие госгарантии им не предоставляются. Эхо Москвы
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