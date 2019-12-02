Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу наращивать боевые возможности Военно- морского флота.

"В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет "Циркон", - сказал глава государства, открывая 14-ю серию совещаний по оборонной тематике.