Трое российских военных легко ранены при подрыве бронемашины в Сирии - МО РФ
15:00 02.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трое российских военных полицейских получили легкие травмы и ушибы в результате подрыва самодельного устройства рядом с бронемашиной на северо-востоке Сирии. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 2 декабря во время разведки маршрута для совместного российско-турецкого патруля в 1,5 км западнее населенного пункта Коран (район Кобани провинции Алеппо) на пути бронеавтомобиля военной полиции РФ сработало самодельное взрывное устройство.
"Бронеавтомобиль получил повреждения. Находившиеся в бронеавтомобиле трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы. Жизни военнослужащих угрозы нет", - сказали в ведомстве.
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