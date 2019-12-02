Более 75% строящегося жилья находится на территориях 20 ведущих городских агломераций

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общая площадь жилья в многоквартирных домах, которые сейчас строятся в России, составляет 113,6 млн кв. м. Из них 64,3% приходится на 10 городских агломераций, среди которых Москва, Санкт- Петербург и Краснодар, сообщила в понедельник пресс-служба ДОМ.РФ.

"Более 75% строящегося жилья (85,8 млн кв. м) находится на территориях ведущих 20 городских агломераций, 64,3% - на территориях топ-10 агломераций. Это отражает значительную степень концентрации экономической активности в ведущих агломерациях. Так, в 20 из них создается около 40% ВВП России. Здесь сосредоточены наиболее высокопроизводительные рабочие места, что формирует более высокие заработные платы и доходы, чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.

По данным на портале наш.дом.рф (Единая информационная система жилищного строительства, ее оператором является ДОМ.РФ), по состоянию на 27 ноября в Московской агломерации строится 27,8 млн кв. м многоквартирного жилья, в Петербургской - 17,7 млн, в Краснодарской - 6,9 млн.

Далее следуют Екатеринбургская (3,7 млн кв. м), Уфимская (3,5 млн), Новосибирская (3,2 млн), Ростовская (3 млн), Сочинская (2,7 млн), Красноярская (2,5 млн) и Самаро- Тольяттинская (2 млн) агломерации. В список 20 ведущих городских агломераций также вошли Тюмень, Воронеж, Казань, Калининград, Челябинск, Пермь, Саратов, Нижний Новгород, Владивосток и Волгоград.