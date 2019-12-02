Путин наделил госинспекторов труда правом принудительного взыскания долгов по зарплате

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении государственных инспекторов труда правом принимать решения о принудительном исполнении работодателем обязательств по переводу начисленных работникам выплат. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, госинспекторы смогут прибегать к полномочиям по принудительному взысканию только в случае невыполнения работодателем в срок предписания об устранении нарушений трудового законодательства. Соответствующие решения будут оформляться в виде исполнительных документов и направляться в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов.