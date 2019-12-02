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Бывшему президенту Судана аль-Баширу грозит смертная казнь - СМИ

16:00 02.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Находящемуся в заключении бывшему президенту Судана Омару аль-Баширу грозит смертный приговор за участие в военном перевороте 1989 года и свержении действовавшего тогда демократически избранного правительства страны во главе с Садыком аль-Махди. Об этом сообщил в понедельник южноафриканский информационный портал "Индепендент Онлайн" со ссылкой на собственные источники в Судане.

Генеральный прокурор Судана Тадж Аль-Хибер сформировал комитет по расследованию военного путча 30 июня 1989 года, который привел к власти аль-Башира. Выводы комитета станут основой для судебного преследования военных и гражданских лиц по обвинению в подрыве конституционного строя Судана. "Если бывший президент будет признан виновным, то ему грозит либо смертный приговор, либо пожизненное заключение", - отмечает издание. Обвинение не имеет срока давности или каких-либо иных ограничений.

Правивший Суданом 30 лет аль-Башир был отстранен от власти военными в ходе переворота 11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в стране.

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