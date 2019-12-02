В Берлине ограблен музей "штази"
16:12 02.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестные похитили из музея "штази" (министерства государственной безопасности бывшей ГДР) в Берлине ордена и украшения. Об этом сообщила в понедельник полиция столицы ФРГ.
По предварительным данным, похитители пробрались в здание, по всей видимости, в ночь на воскресенье через окно на первом этаже. Сотрудник музея обнаружил утром три разбитые витрины и вызвал полицию. Какова ценность украденного, пока неизвестно.
На сайте учреждения сообщается, что "со 2 декабря музей "штази" будет закрыт". Как отметил его руководитель Йорг Дризельман, среди похищенных украшений - золотые изделия, в том числе с драгоценными камнями.
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