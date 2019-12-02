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В шведской церкви установили алтарь с изображением однополых пар вместо Адама и Евы

17:12 02.12.2019 Источник: Газета.Ru

В католической церкви Шведского города Мальмё появился алтарь, где вместо традиционного изображения Адама, Евы и змея предстают однополые пары и трансгендер в образе змея-искусителя. Об этом сообщает RT.

Спорное произведение искусства создала фотограф и художник Элизабет Олсон Валлин в 2012 году. В своих картинах она работает с религиозными образами в сочетании с активизмом в поддержку меньшинств.

Художница хотела подарить картину собору Скара перед тем, как церковь готовилась провести первую однополую свадьбу в своей 1000-летней истории. По ее словам, она хотела проверить, действительно ли церковь толерантна к однополым отношениям, как она заявляла. Однако собор, по ее словам, вежливо отказался от подарка, заявив, что речь идет о политической активности, а не о вере.

Однако церковь Святого Павла в Мальмё приняла картину под названием «Рай» в качестве нового алтаря, представив ее 1 декабря.

По словам Валлин, она вдохновлялась работами мастера эпохи Возрождения Лукаса Кранаха Старшего. Она заявила, что стремилась показать в своей картине, что сексуальным меньшинствам предназначено попасть «скорее в рай, чем в ад».

Отмечается, что шведская церковь гордится своими прогрессивными взглядами. Однако, согласно опросам, в последнее время шведы покидают церковь в рекордных количествах.  Газета.Ru

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