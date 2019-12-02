Голландская прокуратура обвинила РФ в отказе арестовывать Цемаха
17:40 02.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Голландская прокуратура направила российским властям свои заключения относительно ситуации вокруг жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, проходящего подозреваемым по делу MH17. Об этом сообщили в понедельник в ведомстве.
Прокуратура напомнила, что ранее направила РФ просьбу о предварительном аресте человека, который может быть причастен к крушению "Боинга" на Украине в июле 2014 года. "Речь идет о Цемахе, который считается подозреваемым, но в отношении которого пока не было принято решение о предъявлении обвинений", - заметили в ведомстве.
Однако, по данным прокуратуры, "Россия добровольно позволила Цемаху покинуть территорию страны и тем самым отказалась выполнять голландскую просьбу". "В то же время РФ была обязана сделать это в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче", - утверждают в ведомстве.
Своими выводами прокуратура поделилась с российскими властями. Кроме того, она проинформировала родственников погибших.
НОВОСТИ
- 17:12 02.12.2019
- В шведской церкви установили алтарь с изображением однополых пар вместо Адама и Евы
- 17:12 02.12.2019
- Песков прокомментировал предложение Зеленского обсудить ситуацию вокруг Крыма
- 17:00 02.12.2019
- Турция изучает характеристики российских Су-35
- 16:32 02.12.2019
- Израиль обсудил с США аннексию Западного берега
- 16:12 02.12.2019
- В Берлине ограблен музей "штази"
- 16:00 02.12.2019
- Бывшему президенту Судана аль-Баширу грозит смертная казнь - СМИ
- 15:32 02.12.2019
- Путин наделил госинспекторов труда правом принудительного взыскания долгов по зарплате
- 15:12 02.12.2019
- Более 75% строящегося жилья находится на территориях 20 ведущих городских агломераций
- 15:00 02.12.2019
- Трое российских военных легко ранены при подрыве бронемашины в Сирии - МО РФ
- 14:32 02.12.2019
- Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать