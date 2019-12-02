Рассмотрение законопроекта о приравнивании электронных сигарет к обычным отложено
18:15 02.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Госдумы на заседании в понедельник в связи с наличием альтернативных инициатив решил отложить рассмотрение законопроекта, приравнивающего электронные сигареты к обычным с точки зрения ограничений на потребление и продажу. Об этом по итогам Совета сообщил первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников.
Ранее в понедельник замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский проинформировал, что палата планирует обсудить документ на пленарном заседании 3 декабря.
"В ходе заседания Совета Госдумы выяснилось, что есть еще несколько альтернативных законопроектов на эту тему. Профильный комитет выносит только один законопроект, который получил положительное заключение правительства РФ, но это все-таки нарушает наш регламент", - сказал Мельников.
Как пояснил он, либо должны быть вынесены на рассмотрение все альтернативные законопроекты, либо их авторы должны отозвать документы в пользу основной инициативы. "Поэтому этот законопроект завтра рассматривать не будем", - добавил парламентарий.
При этом профильный комитет по охране здоровья, уточнил Мельников, 4 декабря внесет в Совет Думы свои предложения относительно дальнейшего рассмотрения законопроекта.
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