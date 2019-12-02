Данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии ВКС РФ не соответствует действительности - Минобороны

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии российскими ВКС не соответствует действительности. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя статью о, опубликованную в газете The New York Times (NYT), о якобы имевшем место авиаударе по "лагеря беженцев" в Сирии в августе.

"К разочарованию заказчиков данного фейка, вынуждены повторно напомнить, что передача координат целей летчикам российских бомбардировщиков или доклады о выполнении ими задач не осуществляется голосом в открытом радиоэфире", - отметил Конашенков.

По его словам, "нелепые обвинения авторов фейка построены на видеоролике неизвестного происхождения с мелькающими на фоне капитальных зданий лагеря беженцев мошенниками из "Белых касок", кадрах синего неба, в котором должен был находиться российский самолет и обрывках русских фраз, якобы принадлежащих летчикам ВКС России.

"В материале подчеркивается, что журналисты NYT приложили титанические усилия на "расшифровку" в течение многих месяцев переговоров российских летчиков в Сирии. Все притянутые редакцией псевдодоказательства примитивны, беспредметны и по-русски называются "пальцем в небо". А на что в действительности потратили долгие месяцы и редакционные деньги журналисты NYT, остается гадать", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.