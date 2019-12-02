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Вице-мэр Владимир Ефимов сообщил, какие объекты в Москве будут облагаться налогом от кадастровой стоимости

18:30 02.12.2019 Источник: НГ-Online

Правительство Москвы утвердило на 2020 год перечень нежилой недвижимости, облагаемой налогом на имущество от кадастровой стоимости и, как рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, хотя критерии включения объектов в перечень остались прежними, в 2020 году количество самих объектов увеличилось на 14,6% по сравнению с 2019 годом.

Как соощил вице-мэр, это объясняется включением в перечень ранее не учтенных и дополнительных объектов, которые выявила столичная Госинспекция по недвижимости. В основном это здания, используемые для торгово-офисных целей. Напомним, правом платить налог от кадастровой стоимости могут воспользоваться владельцы нежилой недвижимости, которая используется как торговые, офисные объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания. Сейчас в столице в перечне около 33 тыс. объектов совокупной площадью 94,4 млн кв. метров.

Глава столичного Департамента экономической политики и развития Денис Тихонов отмечает, что перевод торгово-офисной недвижимости на налогообложение от кадастровой стоимости в Москве начался с 2014 года. Кадастровая стоимость отражает реальную стоимость объектов и обеспечивает справедливые условия налогообложения. В 2014 году в столице были установлены пониженные налоговые ставки для обеспечения плавного перехода на оплату налога в зависимости от кадастровой стоимости. В 2014 году ставка составляла 0,9%, в 2023 году она постепенно достигнет 2%. Владельцы ряда объектов нежилой недвижимости могут воспользоваться льготами – список довольно обширен, в него включены торгово-офисные объекты, которые относятся к социально-значимым либо производственным сферам деятельности с более низкой доходностью по сравнению с коммерческой недвижимостью. В 2018 году сумма налоговых льгот составила около 7 млрд рублей, льготами воспользовались владельцы 5 тыс. объектов недвижимости. Перечень объектов недвижимости можно найти на официальном сайте мэра Москвы

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