Более 850 человек погибло за ноябрь в 9 тыс. зафиксированных ДТП - МЧС
19:30 02.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около девяти тысяч ДТП произошло на дорогах России в ноябре текущего года, в них погибло более 850 человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС.
"В последнее время в связи с ухудшением погодных условий и сокращением светового дня возросло количество дорожно-транспортных происшествий. Так, за ноябрь 2019 года зафиксировано около 9 тыс. ДТП, в которых, к сожалению, погибло более 850 человек, - сообщили в пресс-службе. - При этом было спасено более 6,6 тыс. человек".
Всего осенью 2019 года, как отметили в МЧС, в России произошло порядка 28 тыс. ДТП, в которых погибло более 2,6 тыс. человек и спасено около 21 тыс. человек. В ведомстве отметили, что участились случаи происшествий с участием пассажирских автобусов. В аварийно-спасательных работах были задействованы силы и средства РСЧС (Единой системы предупреждения и ликвидации ЧС) в составе более 75 тыс. человек и 26 тыс. единиц техники.
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