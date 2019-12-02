Более 850 человек погибло за ноябрь в 9 тыс. зафиксированных ДТП - МЧС

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около девяти тысяч ДТП произошло на дорогах России в ноябре текущего года, в них погибло более 850 человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС.

"В последнее время в связи с ухудшением погодных условий и сокращением светового дня возросло количество дорожно-транспортных происшествий. Так, за ноябрь 2019 года зафиксировано около 9 тыс. ДТП, в которых, к сожалению, погибло более 850 человек, - сообщили в пресс-службе. - При этом было спасено более 6,6 тыс. человек".

Всего осенью 2019 года, как отметили в МЧС, в России произошло порядка 28 тыс. ДТП, в которых погибло более 2,6 тыс. человек и спасено около 21 тыс. человек. В ведомстве отметили, что участились случаи происшествий с участием пассажирских автобусов. В аварийно-спасательных работах были задействованы силы и средства РСЧС (Единой системы предупреждения и ликвидации ЧС) в составе более 75 тыс. человек и 26 тыс. единиц техники.