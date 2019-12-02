0
0
0
НОВОСТИ

Проект закона о биологической безопасности внесен в Госдуму

22:10 02.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму проект базового закона о биологической безопасности Российской Федерации. Текст опубликован в думской электронной базе.

"Настоящий федеральный закон устанавливает основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности Российской Федерации и определяет комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков", - говорится в преамбуле к тексту законопроекта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:45 02.12.2019
Закон о санкциях для организаций за распространения оружия массового уничтожения подписан президентом РФ
0
70
21:15 02.12.2019
Из-за частичного обрушения моста в Оренбурге введен режим ЧС
0
111
20:30 02.12.2019
Лучшем теннисистом года в России признан Даниил Медведев
0
153
19:30 02.12.2019
Более 850 человек погибло за ноябрь в 9 тыс. зафиксированных ДТП - МЧС
0
185
18:45 02.12.2019
Данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии ВКС РФ не соответствует действительности - Минобороны
0
227
18:30 02.12.2019
Вице-мэр Владимир Ефимов сообщил, какие объекты в Москве будут облагаться налогом от кадастровой стоимости
0
238
18:15 02.12.2019
Рассмотрение законопроекта о приравнивании электронных сигарет к обычным отложено
0
232
17:40 02.12.2019
Голландская прокуратура обвинила РФ в отказе арестовывать Цемаха
0
278
17:12 02.12.2019
В шведской церкви установили алтарь с изображением однополых пар вместо Адама и Евы
0
348
17:12 02.12.2019
Песков прокомментировал предложение Зеленского обсудить ситуацию вокруг Крыма
0
361

Возврат к списку