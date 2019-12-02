Проект закона о биологической безопасности внесен в Госдуму
22:10 02.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму проект базового закона о биологической безопасности Российской Федерации. Текст опубликован в думской электронной базе.
"Настоящий федеральный закон устанавливает основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности Российской Федерации и определяет комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков", - говорится в преамбуле к тексту законопроекта.
НОВОСТИ
- 21:45 02.12.2019
- Закон о санкциях для организаций за распространения оружия массового уничтожения подписан президентом РФ
- 21:15 02.12.2019
- Из-за частичного обрушения моста в Оренбурге введен режим ЧС
- 20:30 02.12.2019
- Лучшем теннисистом года в России признан Даниил Медведев
- 19:30 02.12.2019
- Более 850 человек погибло за ноябрь в 9 тыс. зафиксированных ДТП - МЧС
- 18:45 02.12.2019
- Данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии ВКС РФ не соответствует действительности - Минобороны
- 18:30 02.12.2019
- Вице-мэр Владимир Ефимов сообщил, какие объекты в Москве будут облагаться налогом от кадастровой стоимости
- 18:15 02.12.2019
- Рассмотрение законопроекта о приравнивании электронных сигарет к обычным отложено
- 17:40 02.12.2019
- Голландская прокуратура обвинила РФ в отказе арестовывать Цемаха
- 17:12 02.12.2019
- В шведской церкви установили алтарь с изображением однополых пар вместо Адама и Евы
- 17:12 02.12.2019
- Песков прокомментировал предложение Зеленского обсудить ситуацию вокруг Крыма
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать