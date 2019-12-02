Проект закона о биологической безопасности внесен в Госдуму

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму проект базового закона о биологической безопасности Российской Федерации. Текст опубликован в думской электронной базе.

"Настоящий федеральный закон устанавливает основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности Российской Федерации и определяет комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков", - говорится в преамбуле к тексту законопроекта.