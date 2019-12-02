При обрушении моста в Оренбурге госпитализированы два человека - власти
22:30 02.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека, по уточненным данным, пострадали при обрушении моста в Оренбурге. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.
"По уточненным данным, два человека пострадали. Оба госпитализированы, один из них в средней степени тяжести, другой - в легкой", - сказала собеседница, добавив, что на месте дежурят четыре бригады скорой помощи, главный врач скорой помощи, а также руководитель центра медицины катастроф.
Как сообщили в ходе заседания оперативного штаба министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, при обрушении виадука пострадал 32-летний водитель грузовика Mercedes и 55-летний водитель легкового автомобиля. Первый получил сотрясение головного мозга, ушиб лба и грудной клетки, у него травмирован левый локтевой сустав. У второго также ушибы грудной клетки, локтевого и коленного суставов, его состояние врачи оценивают "ближе к удовлетворительному". "Второй пациент 1964 года рождения. Он попал в ДТП около моста до крушения, и ожидал наряд ДПС. Со слов пациента, он врезался в опору", - сказала она.
НОВОСТИ
- 22:40 02.12.2019
- Ученые обещают в ближайшее врем опубликовать снимки "тени" черной дыры в центре Млечного Пути
- 22:10 02.12.2019
- Проект закона о биологической безопасности внесен в Госдуму
- 21:45 02.12.2019
- Закон о санкциях для организаций за распространения оружия массового уничтожения подписан президентом РФ
- 21:15 02.12.2019
- Из-за частичного обрушения моста в Оренбурге введен режим ЧС
- 20:30 02.12.2019
- Лучшем теннисистом года в России признан Даниил Медведев
- 19:30 02.12.2019
- Более 850 человек погибло за ноябрь в 9 тыс. зафиксированных ДТП - МЧС
- 18:45 02.12.2019
- Данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии ВКС РФ не соответствует действительности - Минобороны
- 18:30 02.12.2019
- Вице-мэр Владимир Ефимов сообщил, какие объекты в Москве будут облагаться налогом от кадастровой стоимости
- 18:15 02.12.2019
- Рассмотрение законопроекта о приравнивании электронных сигарет к обычным отложено
- 17:40 02.12.2019
- Голландская прокуратура обвинила РФ в отказе арестовывать Цемаха
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать