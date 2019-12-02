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При обрушении моста в Оренбурге госпитализированы два человека - власти

22:30 02.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека, по уточненным данным, пострадали при обрушении моста в Оренбурге. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"По уточненным данным, два человека пострадали. Оба госпитализированы, один из них в средней степени тяжести, другой - в легкой", - сказала собеседница, добавив, что на месте дежурят четыре бригады скорой помощи, главный врач скорой помощи, а также руководитель центра медицины катастроф.

Как сообщили в ходе заседания оперативного штаба министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, при обрушении виадука пострадал 32-летний водитель грузовика Mercedes и 55-летний водитель легкового автомобиля. Первый получил сотрясение головного мозга, ушиб лба и грудной клетки, у него травмирован левый локтевой сустав. У второго также ушибы грудной клетки, локтевого и коленного суставов, его состояние врачи оценивают "ближе к удовлетворительному". "Второй пациент 1964 года рождения. Он попал в ДТП около моста до крушения, и ожидал наряд ДПС. Со слов пациента, он врезался в опору", - сказала она.


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