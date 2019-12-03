Заседание исполкома WADA пришлось перенести в Лозанну
07:02 03.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором будет рассмотрен вопрос о статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), перенесено из Парижа в Лозанну. Об этом сообщает портал Inside the games.
Причиной такого решения стала намечающаяся во Франции серия забастовок, из-за которых ожидается возникновение транспортных проблем в стране. В частности, на 5 декабря запланирована массовая акция протестов против проекта пенсионной реформы. Ожидается, что в манифестации примут участие железнодорожники, сотрудники авиакомпаний, студенты, преподаватели.
НОВОСТИ
- 07:19 03.12.2019
- Легкий мороз и гололедицу прогнозируют синоптики в Москве на 3 декабря
- 07:15 03.12.2019
- Количество ДТП с участием такси увеличилось в 2019 году на 50% - ГИБДД
- 07:11 03.12.2019
- Все личности погибших в автокатастрофе в Забайкалье установлены
- 22:40 02.12.2019
- Ученые обещают в ближайшее врем опубликовать снимки "тени" черной дыры в центре Млечного Пути
- 22:30 02.12.2019
- При обрушении моста в Оренбурге госпитализированы два человека - власти
- 22:10 02.12.2019
- Проект закона о биологической безопасности внесен в Госдуму
- 21:45 02.12.2019
- Закон о санкциях для организаций за распространения оружия массового уничтожения подписан президентом РФ
- 21:15 02.12.2019
- Из-за частичного обрушения моста в Оренбурге введен режим ЧС
- 20:30 02.12.2019
- Лучшем теннисистом года в России признан Даниил Медведев
- 19:30 02.12.2019
- Более 850 человек погибло за ноябрь в 9 тыс. зафиксированных ДТП - МЧС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать