Заседание исполкома WADA пришлось перенести в Лозанну

07:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором будет рассмотрен вопрос о статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), перенесено из Парижа в Лозанну. Об этом сообщает портал Inside the games.

Причиной такого решения стала намечающаяся во Франции серия забастовок, из-за которых ожидается возникновение транспортных проблем в стране. В частности, на 5 декабря запланирована массовая акция протестов против проекта пенсионной реформы. Ожидается, что в манифестации примут участие железнодорожники, сотрудники авиакомпаний, студенты, преподаватели.