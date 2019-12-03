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Все личности погибших в автокатастрофе в Забайкалье установлены

07:11 03.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Личности всех погибших при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае установлены. Двое из них - читинцы, 17 - жители Сретенского района, сообщил ТАСС глава района Алексей Закурдаев.

"Из 19 погибших 18 уже официально опознаны, личность последней тоже установлены, во вторник утром пройдет процедура ее официального опознания, для этого из Читы приехали родственники погибшей. Таким образом, 17 из 19 погибших - жители Сретенского района, двое - из Читы", - сказал Закурдаев. Ранее сообщалось, что в числе погибших живший в Чите водитель автобуса.

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