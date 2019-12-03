Легкий мороз и гололедицу прогнозируют синоптики в Москве на 3 декабря

07:19 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Синоптики прогнозируют небольшой снег и гололедицу в Московском регионе во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве - от 1 до 3 градуса мороза, ночью похолодает до минус 6 градусов. Западный ветер во вторник не превысит 10 м/с. В ночные часы местами сохранится гололедица. Атмосферное давление в регионе составит 744 мм ртутного столба.