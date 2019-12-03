Легкий мороз и гололедицу прогнозируют синоптики в Москве на 3 декабря
07:19 03.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Синоптики прогнозируют небольшой снег и гололедицу в Московском регионе во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве - от 1 до 3 градуса мороза, ночью похолодает до минус 6 градусов. Западный ветер во вторник не превысит 10 м/с. В ночные часы местами сохранится гололедица. Атмосферное давление в регионе составит 744 мм ртутного столба.
НОВОСТИ
- 07:15 03.12.2019
- Количество ДТП с участием такси увеличилось в 2019 году на 50% - ГИБДД
- 07:11 03.12.2019
- Все личности погибших в автокатастрофе в Забайкалье установлены
- 07:02 03.12.2019
- Заседание исполкома WADA пришлось перенести в Лозанну
- 22:40 02.12.2019
- Ученые обещают в ближайшее врем опубликовать снимки "тени" черной дыры в центре Млечного Пути
- 22:30 02.12.2019
- При обрушении моста в Оренбурге госпитализированы два человека - власти
- 22:10 02.12.2019
- Проект закона о биологической безопасности внесен в Госдуму
- 21:45 02.12.2019
- Закон о санкциях для организаций за распространения оружия массового уничтожения подписан президентом РФ
- 21:15 02.12.2019
- Из-за частичного обрушения моста в Оренбурге введен режим ЧС
- 20:30 02.12.2019
- Лучшем теннисистом года в России признан Даниил Медведев
- 19:30 02.12.2019
- Более 850 человек погибло за ноябрь в 9 тыс. зафиксированных ДТП - МЧС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать