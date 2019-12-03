Круиз вице-премьера Японии на военной подлодке вызвал возмущенные отклики
07:26 03.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Японский вице-премьер, министр финансов Таро Асо подтвердил во вторник, что в мае по собственной просьбе совершил круиз на подводной лодке Морских сил самообороны Японии, что уже вызвало возмущенные комментарии. Об этом сообщило информационное агентство Киодо.
"В процессе определения оборонного бюджета важно самому ощутить ситуацию на местах, - приводит Киодо слова вице- премьера. - Помимо подводной лодки я посещаю и другие объекты".
Как отмечает Киодо, на пресс-конференции в Токио вице-премьер категорически отверг подозрения в том, что он использует финансируемую из государственного бюджета военную технику Сил самообороны Японии в личных целях.
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