Японский космический зонд везет на Землю образцы грунта с астероида Рюгу
07:30 03.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Японский исследовательский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") включил во вторник ионный двигатель и начал основной этап возвращения к Земле после завершения миссии у астероида Рюгу. Об этом на своем сайте сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований.
13 ноября "Хаябуса-2" начал отдаляться от астероида на вспомогательном двигателе и до 3 декабря тестировал маршевый ионный двигатель. Теперь ему предстоит совершить оборот вокруг Солнца и пройти путь до Земли длиной около 800 млн километров.
Миссия "Хаябуса-2" на Рюгу продолжалась примерно полтора года, и теперь японский зонд должен доставить на Землю взятые на астероиде образцы пород. Как ожидается, обратный путь займет около года и "Хаябуса-2" приблизится к Земле ориентировочно в декабре 2020 года. После этого он сбросит капсулу с образцами и, как полагают в японском агентстве, может быть использован для исследования еще какого-либо космического тела.
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