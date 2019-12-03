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Операторы связи опасаются за сохранность личных данных клиентов в связи с законом о "суверенном Рунете" - СМИ

07:50 03.12.2019 Источник: РБК

Операторы попросили законодательно ввести запрет на использование данных их абонентов компаниям, которые устанавливают на сетях оборудование для исполнения так называемого закона о суверенном Рунете. Эта тема в четверг, 28 ноября, обсуждалась в Совете Федерации на закрытом семинаре-совещании, посвященном разработке и принятию нормативных правовых актов, необходимых для реализации закона. Об этом РБК рассказали четыре собеседника, знакомых с содержанием встречи.

По словам одного из них, сейчас сохранность данных, которые обрабатываются в рамках закона, ничем законодательно не обеспечена, и те, кто помимо операторов будут иметь к ним доступ, теоретически смогут использовать эти данные в своих коммерческих целях.

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