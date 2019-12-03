Операторы связи опасаются за сохранность личных данных клиентов в связи с законом о "суверенном Рунете" - СМИ
07:50 03.12.2019 Источник: РБК
По словам одного из них, сейчас сохранность данных, которые обрабатываются в рамках закона, ничем законодательно не обеспечена, и те, кто помимо операторов будут иметь к ним доступ, теоретически смогут использовать эти данные в своих коммерческих целях.
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