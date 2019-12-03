В СКР завершили расследование дела о крушении "Суперджета"
08:05 03.12.2019 Источник: Интерфакс
СКР завершил расследование уголовного дела о крушении самолета SSJ100 в мае текущего года в аэропорту "Шереметьево", вина за гибель 41 человека возложена на командира корабля Дениса Евдокимова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Следствие по делу завершено, адвокаты вскоре начнут знакомиться с его материалами", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что "в гибели более 40 человек обвиняется командир воздушного судна Денис Евдокимов".
Евдокимову инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц)", - сообщал ранее СКР.
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
"Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", - отмечали в СКР.
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