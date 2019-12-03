В США закончился "золотой век" добычи сланцевой нефти, считают в ОПЕК

09:00 Источник: РБК

В США закончился «золотой век» добычи сланцевой нефти. Такой позиции придерживаются министры государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), сообщает Bloomberg.

Представители стран-участниц нефтяного картеля считают, что в 2020 году показатели роста добычи сланцевой нефти в США замедлятся в сравнении с предыдущим периодом и существенно снизятся по сравнению с 2018 годом.

Однако нефтяные трейдеры не согласны с такими прогнозами. РБК