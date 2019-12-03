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Зеленский утвердил неотложные меры по обеспечению энергетической безопасности Украины

09:05 03.12.2019 Источник: Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны «О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности». Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В частности, документ предусматривает диверсификацию источников и маршрутов поставок нефти, газа и антрацита. До 1 июля 2020 года должен быть решен вопрос с поставками из одного источника не более 30 процентов от общих поставок.

Также своим указом Зеленский предложил правительству предусмотреть меры по увеличению объемов добычи на Украине природного газа, сланцевого газа и нефти, а также во взаимодействии с институтами Евросоюза принять меры для сохранения транзита газа через ГТС страны после 1 января 2020 года.

Контроль за выполнением решения СНБО Зеленский возложил на секретаря организации. Кроме того, президент признал утратившими силу указы своего предшественника Петра Порошенко, касающиеся энергетической безопасности государства и неотложных мер по устойчивому проведению отопительного сезона.

31 декабря 2019 года истекает газовый контракт России и Украины.  Lenta.Ru

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