Зеленский утвердил неотложные меры по обеспечению энергетической безопасности Украины

09:05 Источник: Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны «О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности». Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В частности, документ предусматривает диверсификацию источников и маршрутов поставок нефти, газа и антрацита. До 1 июля 2020 года должен быть решен вопрос с поставками из одного источника не более 30 процентов от общих поставок.

Также своим указом Зеленский предложил правительству предусмотреть меры по увеличению объемов добычи на Украине природного газа, сланцевого газа и нефти, а также во взаимодействии с институтами Евросоюза принять меры для сохранения транзита газа через ГТС страны после 1 января 2020 года.

Контроль за выполнением решения СНБО Зеленский возложил на секретаря организации. Кроме того, президент признал утратившими силу указы своего предшественника Петра Порошенко, касающиеся энергетической безопасности государства и неотложных мер по устойчивому проведению отопительного сезона.

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