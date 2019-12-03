Зеленский утвердил неотложные меры по обеспечению энергетической безопасности Украины
09:05 03.12.2019 Источник: Lenta.ru
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны «О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности». Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
В частности, документ предусматривает диверсификацию источников и маршрутов поставок нефти, газа и антрацита. До 1 июля 2020 года должен быть решен вопрос с поставками из одного источника не более 30 процентов от общих поставок.
Также своим указом Зеленский предложил правительству предусмотреть меры по увеличению объемов добычи на Украине природного газа, сланцевого газа и нефти, а также во взаимодействии с институтами Евросоюза принять меры для сохранения транзита газа через ГТС страны после 1 января 2020 года.
Контроль за выполнением решения СНБО Зеленский возложил на секретаря организации. Кроме того, президент признал утратившими силу указы своего предшественника Петра Порошенко, касающиеся энергетической безопасности государства и неотложных мер по устойчивому проведению отопительного сезона.
31 декабря 2019 года истекает газовый контракт России и Украины. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 10:20 03.12.2019
- Сотни человек были убиты во время беспорядков в Иране - NYT
- 10:05 03.12.2019
- Роскомнадзор заблокировал сайт одного из крупнейших фотобанков в мире - СМИ
- 10:00 03.12.2019
- Экипаж самолета Путина получил в подарок вишневый пирог
- 09:32 03.12.2019
- Взрыв прогремел рядом с президентским дворцом в столице Индонезии
- 09:20 03.12.2019
- Китай может запретить американским дипломатам въезд в Синьцзян
- 09:00 03.12.2019
- В США закончился "золотой век" добычи сланцевой нефти, считают в ОПЕК
- 08:55 03.12.2019
- В КНДР сочли переговоры с США политической уловкой Вашингтона - ЦТАК
- 08:05 03.12.2019
- В СКР завершили расследование дела о крушении "Суперджета"
- 07:50 03.12.2019
- Операторы связи опасаются за сохранность личных данных клиентов в связи с законом о "суверенном Рунете" - СМИ
- 07:30 03.12.2019
- Японский космический зонд везет на Землю образцы грунта с астероида Рюгу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать