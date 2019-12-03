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Китай может запретить американским дипломатам въезд в Синьцзян

09:20 03.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНР могут запретить всем владельцам американских дипломатических паспортов посещать территорию Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая. Об этом сообщил главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь.

"Насколько мне известно, с тех пор как Конгресс США вынашивает планы по поводу законопроекта о Синьцзяне, Китай рассматривает возможность введения ограничений в отношении американских официальных лиц и сенаторов, которые одиозно ведут себя в данном вопросе, - написал он во вторник в своем Twitter. - КНР также может ввести запрет на посещение Синьцзяна всеми владельцами американских дипломатических паспортов".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в СУАР могли быть в разное время задержаны до 1 млн человек. В ответ на это официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подчеркнул, что в Синьцзяне не нарушаются права человека по национальному и религиозному признаку.

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