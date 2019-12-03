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Взрыв прогремел рядом с президентским дворцом в столице Индонезии

09:32 03.12.2019 Источник: Эхо Москвы

В столице Индонезии прогремел взрыв рядом с президентским дворцом. Пострадали двое военных, сообщает газета The Jakarta Post. 

Власти пока не уточнили, рассматривают ли они этот инцидент как теракт.  Эхо Москвы

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