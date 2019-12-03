Экипаж самолета Путина получил в подарок вишневый пирог
10:00 03.12.2019 Источник: Известия
Управление делами президента (УДП) России подарило вишневый пирог экипажу специального летного отряда «Россия», который успешно посадил борт №1 российского президента Владимира Путина в Бишкеке 28 ноября. Об этом рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова на своей странице в социальной сети Instagram.
«У нас родилась традиция — всем, кто спасает жизни, мастерски выполняет свою работу, и просто хорошим людям дарить в качестве благодарности и особой признательности то, что сделано абсолютно бесплатно, как дружеский жест, руками поваров УДП РФ — вишневый пирог от кремлевского шефа-кондитера», — написала Крылова.
Она отметила, что сотрудники СЛО «Россия» «ювелирно посадили борт №1» в то время, как другие авиалайнеры уходили на запасной аэродром и сдавались из-за сложных погодных условий.
Заслуга экипажа, по словам Крыловой, в том, что со стороны посадка выглядела обыденно.
Днем ранее, в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24», летчики объяснили, что решение сажать самолет в такую погоду не было рискованным. Главное — профессионализм и наличие хорошего оборудования на борту. Известия
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