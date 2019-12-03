Роскомнадзор заблокировал сайт одного из крупнейших фотобанков в мире - СМИ

10:05 Источник: Эхо Москвы

Роскомнадзор заблокировал сайт одного из крупнейших в мире фотобанков. Американский Shutterstock недоступен в России с 13 ноября решением Генпрокуратуры.

В компании сказали агентству «Рейтер», что пытаются решить этот вопрос. Что стало причиной блокировки, не уточняется. Эхо Москвы