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Сотни человек были убиты во время беспорядков в Иране - NYT

10:20 03.12.2019 Источник: Эхо Москвы

В Иране во время протестов против повышения цен на бензин были убиты сотни человек. Правозащитники из Amnesty International сообщают, что погибли более 200 демонстрантов. Газета The New York Times пишет, что были убиты 450.

Массовые акции из-за двукратного роста цен на топливо были жестко подавлены в середине ноября. В Иране почти на неделю полностью отключили интернет.  Эхо Москвы

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