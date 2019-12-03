Сотни человек были убиты во время беспорядков в Иране - NYT
10:20 03.12.2019 Источник: Эхо Москвы
В Иране во время протестов против повышения цен на бензин были убиты сотни человек. Правозащитники из Amnesty International сообщают, что погибли более 200 демонстрантов. Газета The New York Times пишет, что были убиты 450.
Массовые акции из-за двукратного роста цен на топливо были жестко подавлены в середине ноября. В Иране почти на неделю полностью отключили интернет. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:05 03.12.2019
- Роскомнадзор заблокировал сайт одного из крупнейших фотобанков в мире - СМИ
- 10:00 03.12.2019
- Экипаж самолета Путина получил в подарок вишневый пирог
- 09:32 03.12.2019
- Взрыв прогремел рядом с президентским дворцом в столице Индонезии
- 09:20 03.12.2019
- Китай может запретить американским дипломатам въезд в Синьцзян
- 09:05 03.12.2019
- Зеленский утвердил неотложные меры по обеспечению энергетической безопасности Украины
- 09:00 03.12.2019
- В США закончился "золотой век" добычи сланцевой нефти, считают в ОПЕК
- 08:55 03.12.2019
- В КНДР сочли переговоры с США политической уловкой Вашингтона - ЦТАК
- 08:05 03.12.2019
- В СКР завершили расследование дела о крушении "Суперджета"
- 07:50 03.12.2019
- Операторы связи опасаются за сохранность личных данных клиентов в связи с законом о "суверенном Рунете" - СМИ
- 07:30 03.12.2019
- Японский космический зонд везет на Землю образцы грунта с астероида Рюгу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать