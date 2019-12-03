Bloomberg остался без аккредитации в предвыборном штабе Трампа

10:32 Источник: Эхо Москвы

Bloomberg лишился аккредитации в предвыборном штабе Трампа. Владелец информационного агентства ранее выдвинулся в президенты США. Как пояснил изданию Axios руководитель штаба Бред Парскаль, Bloomberg не собирался расследовать действия своего босса или его конкурентов-демократов, но намерен продолжать критические материалы о Трампе. В штабе назвали такую практику тревожной и неправильной.

В ответ главный редактор агентства отверг обвинения в предвзятости. Голосование в Штатах по поводу выдвижения кандидата от демократов начнутся в феврале следующего года. Эхо Москвы