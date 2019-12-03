Президент Турции заявил о неизбежности обновления НАТО

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник о неизбежности обновления НАТО. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Лондон, где с 3 по 4 декабря будет проходить очередной саммит Североатлантического альянса.

"Обновление НАТО неизбежно. Турция ожидает, что союзники будут искать пути расширения сотрудничества, а не искать альтернативы. Турция также ожидает, что они проявят солидарность в вопросе борьбы [Анкары] с терроризмом", - отметил президент.