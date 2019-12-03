Президент Турции заявил о неизбежности обновления НАТО
11:00 03.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник о неизбежности обновления НАТО. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Лондон, где с 3 по 4 декабря будет проходить очередной саммит Североатлантического альянса.
"Обновление НАТО неизбежно. Турция ожидает, что союзники будут искать пути расширения сотрудничества, а не искать альтернативы. Турция также ожидает, что они проявят солидарность в вопросе борьбы [Анкары] с терроризмом", - отметил президент.
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