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НОВОСТИ

Президент Турции заявил о неизбежности обновления НАТО

11:00 03.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник о неизбежности обновления НАТО. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Лондон, где с 3 по 4 декабря будет проходить очередной саммит Североатлантического альянса.

"Обновление НАТО неизбежно. Турция ожидает, что союзники будут искать пути расширения сотрудничества, а не искать альтернативы. Турция также ожидает, что они проявят солидарность в вопросе борьбы [Анкары] с терроризмом", - отметил президент.

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