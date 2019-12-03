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НОВОСТИ

Украинскому экс-депутату заочно предъявлено обвинение в нападении на посольство РФ - СК

11:05 03.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение в нападении на посольство России в Киеве в марте 2016 года бывшему депутату Верховной рады Украины Игорю Мосийчуку и объявил его в розыск. Об этом журналистам сообщила во вторник официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Получены неопровержимые доказательства участия в нападении на посольство бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой"), он объявлен в розыск", - сказала Петренко.

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