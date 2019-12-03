Малайзия включила в число внешних угроз последствия противостояния США и КНР
11:20 03.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны Малайзии впервые представило 10-летний стратегический план, включив в число внешних угроз напряженность в Южно- Китайском море и последствия противостояния США и Китая. Как пишет во вторник газета "Стрейтс таймс", Белая книга была представлена главой ведомства Мохамадом Сабу.
По его словам, документ предусматривает "противодействие как внутренним угрозам - терроризм, природные стихии, так и внешним, к которым относятся последствия противостояния Китая и США, а также рост напряженности из-за островов в Южно-Китайском море". "Основная задача вооруженных сил Малайзии - поддерживать мир, и мы всегда готовы защищать национальные интересы и суверенитет", - заявил Мохамад. При этом он отметил, что "для эффективного решения задач военный бюджет ежегодно должен быть не ниже 1% от общего объема ВВП".
НОВОСТИ
- 11:32 03.12.2019
- ЕС готов ответить на пошлины США в отношении французских товаров - глава Минфина Франции
- 11:05 03.12.2019
- Украинскому экс-депутату заочно предъявлено обвинение в нападении на посольство РФ - СК
- 11:00 03.12.2019
- Президент Турции заявил о неизбежности обновления НАТО
- 10:32 03.12.2019
- Bloomberg остался без аккредитации в предвыборном штабе Трампа
- 10:20 03.12.2019
- Сотни человек были убиты во время беспорядков в Иране - NYT
- 10:05 03.12.2019
- Роскомнадзор заблокировал сайт одного из крупнейших фотобанков в мире - СМИ
- 10:00 03.12.2019
- Экипаж самолета Путина получил в подарок вишневый пирог
- 09:32 03.12.2019
- Взрыв прогремел рядом с президентским дворцом в столице Индонезии
- 09:20 03.12.2019
- Китай может запретить американским дипломатам въезд в Синьцзян
- 09:05 03.12.2019
- Зеленский утвердил неотложные меры по обеспечению энергетической безопасности Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать