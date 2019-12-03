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Малайзия включила в число внешних угроз последствия противостояния США и КНР

11:20 03.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Малайзии впервые представило 10-летний стратегический план, включив в число внешних угроз напряженность в Южно- Китайском море и последствия противостояния США и Китая. Как пишет во вторник газета "Стрейтс таймс", Белая книга была представлена главой ведомства Мохамадом Сабу.

По его словам, документ предусматривает "противодействие как внутренним угрозам - терроризм, природные стихии, так и внешним, к которым относятся последствия противостояния Китая и США, а также рост напряженности из-за островов в Южно-Китайском море". "Основная задача вооруженных сил Малайзии - поддерживать мир, и мы всегда готовы защищать национальные интересы и суверенитет", - заявил Мохамад. При этом он отметил, что "для эффективного решения задач военный бюджет ежегодно должен быть не ниже 1% от общего объема ВВП".

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