Малайзия включила в число внешних угроз последствия противостояния США и КНР

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Малайзии впервые представило 10-летний стратегический план, включив в число внешних угроз напряженность в Южно- Китайском море и последствия противостояния США и Китая. Как пишет во вторник газета "Стрейтс таймс", Белая книга была представлена главой ведомства Мохамадом Сабу.

По его словам, документ предусматривает "противодействие как внутренним угрозам - терроризм, природные стихии, так и внешним, к которым относятся последствия противостояния Китая и США, а также рост напряженности из-за островов в Южно-Китайском море". "Основная задача вооруженных сил Малайзии - поддерживать мир, и мы всегда готовы защищать национальные интересы и суверенитет", - заявил Мохамад. При этом он отметил, что "для эффективного решения задач военный бюджет ежегодно должен быть не ниже 1% от общего объема ВВП".