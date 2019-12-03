ЕС готов ответить на пошлины США в отношении французских товаров - глава Минфина Франции
11:32 03.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз готов ответить на возможные пошлины США на французские товары. Об этом заявил во вторник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью радиостанции "Радио классик".
"В случае введения американских санкций Европейский союз будет готов ответить", - отметил министр.
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