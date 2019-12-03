Новая глава ЕК фон дер Ляйен позвонит Путину в рамках переговоров с лидерами G20

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен позвонит президенту России Владимиру Путину в рамках проведения переговоров с лидерами "двадцатки". Об этом корр. ТАСС сообщил во вторник официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Да, телефонный разговор с президентом Путиным действительно состоится", - сказал он.