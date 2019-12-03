0
0
182
НОВОСТИ

ГИБДД с октября 2020 года исключит "площадку" из экзамена на водительские права

12:05 03.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября следующего года. Об этом сообщил журналистам начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

"ГИБДД России сейчас активно готовит целый ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов. Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года", - сказал он во вторник на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 03.12.2019
Иран намерен взыскать с США $130 млрд
0
26
13:05 03.12.2019
Заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО оскорбительно для альянса - Трамп
0
56
13:00 03.12.2019
Воду из колодцев приходится брать 25-и тысячам жителей Нарьян-Мара
0
64
12:46 03.12.2019
Москва вошла в число мировых лидеров по качеству образования
0
81
12:32 03.12.2019
По мнению ФБР, все приложения из России несут "контрразведывательную угрозу "
0
102
12:20 03.12.2019
Сжигание отходов с попутной выработкой электроэнергии могут признать переработкой мусора - СМИ
0
120
12:18 03.12.2019
Наиля Аскер-заде «не думала, что реклама инсты так зайдет»
0
173
12:00 03.12.2019
Новая глава ЕК фон дер Ляйен позвонит Путину в рамках переговоров с лидерами G20
0
155
11:32 03.12.2019
ЕС готов ответить на пошлины США в отношении французских товаров - глава Минфина Франции
0
159
11:20 03.12.2019
Малайзия включила в число внешних угроз последствия противостояния США и КНР
0
180

Возврат к списку