ГИБДД с октября 2020 года исключит "площадку" из экзамена на водительские права

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября следующего года. Об этом сообщил журналистам начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

"ГИБДД России сейчас активно готовит целый ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов. Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года", - сказал он во вторник на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.