Сжигание отходов с попутной выработкой электроэнергии могут признать переработкой мусора - СМИ

12:20 Источник: Коммерсант.ru

Сжигание отходов с попутной выработкой электроэнергии хотят признать переработкой мусора — соответствующие поправки к действующему законодательству готовятся к внесению в Госдуму. Таким нехитрым образом, считают эксперты, Минприроды рассчитывает выполнить цели нацпроекта: к 2024 году на утилизацию должно быть направлено 36% всех российских отходов. Это также даст возможность ведомству профинансировать строительство мусоросжигательных заводов, в том числе за счет средств экологического сбора.

Как следует из проекта поправок (есть у “Ъ”), направленного думским комитетом по экологии и охране окружающей среды в ГПУ президента РФ для получения заключения на документ, сжигание твердых коммунальных отходов «для производства электрической или тепловой энергии» планируется признать утилизацией. Согласно действующему законодательству процесс называется обезвреживанием (сжиганием). Отметим, поправки планируется внести в законопроект, касающийся авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду, который был одобрен Госдумой в первом чтении в январе 2019 года.