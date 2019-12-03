Москва вошла в число мировых лидеров по качеству образования
12:46 03.12.2019
«В Москве с 2011 года проводилась модернизация образования, - отметила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - В основу этой реформы был заложен подход, при котором в системе образования главным является ученик, и школы должны конкурировать за ученика. Исходя из этого, был осуществлен переход на нормативно-подушевое финансирования школ, в рамках которого все школы стали получать одинаковое финансирование в расчете на одного ученика. Был взят курс на то, чтобы сформировать равные возможности в каждой школе для обеспечения качественного образования. Сегодняшние результаты показывают, что нам это удалось. Я надеюсь, что это исследование, как и другие результаты, которые говорят о росте качества образования в столице, поставят окончательную точку в обсуждении, в правильном ли направлении движется Москва в модернизации образования».
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