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Москва вошла в число мировых лидеров по качеству образования

12:46 03.12.2019

Московская система образования входит в число мировых лидеров по качеству знаний, которые получают школьники – такой вывод делают эксперты международного исследования качества образования PISA-2018. Исследование проводилось в прошлом году в более чем 80 государствах, 15-летние школьники проходили компьютерное тестирование. В Москве в проекте участвовали более 150 школ. Согласно материалам PISA, по показателю “естественнонаучная грамотность” московские старшеклассники заняли 6 место в мире (в 2016 году было 12), по показателю “математическая грамотность” - на 5 месте (в 2016 году - 6), по “читательской грамотности” - 3 (три года назад было 6).
«В Москве с 2011 года проводилась модернизация образования, - отметила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - В основу этой реформы был заложен подход, при котором в системе образования главным является ученик, и школы должны конкурировать за ученика. Исходя из этого, был осуществлен переход на нормативно-подушевое финансирования школ, в рамках которого все школы стали получать одинаковое финансирование в расчете на одного ученика. Был взят курс на то, чтобы сформировать равные возможности в каждой школе для обеспечения качественного образования. Сегодняшние результаты показывают, что нам это удалось. Я надеюсь, что это исследование, как и другие результаты, которые говорят о росте качества образования в столице, поставят окончательную точку в обсуждении, в правильном ли направлении движется Москва в модернизации образования».

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