Воду из колодцев приходится брать 25-и тысячам жителей Нарьян-Мара

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

25 тысяч жителей Нарьян-Мара вынуждены брать воду из колодцев. Административный центр Ненецкого автономного округа остался без холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации.

Там уточнили, что питьевая вода доступна горожанам в пяти колодцах, которые работают на скважинах. Сейчас коммунальщики ищут место прорыва водопровода.

«Интерфакс» отмечает, что коммуникации в Нарьян-Маре прокладывали около 40 лет назад и не ремонтировали ни разу. Говорит Москва