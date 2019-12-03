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НОВОСТИ

Иран намерен взыскать с США $130 млрд

13:20 03.12.2019 Источник: RNS

Граждане Ирана подали сотни исков к США, которые, по их мнению, совершали преступления против иранского народа, заявил представитель судебной власти Ирана Голям Хосейн Исмаили, передает агентство Tasnim. По этим искам иранские суды удовлетворили требования граждан на общую сумму в $130 млрд.

«Судебные власти получили эти иски от общества и местные суды постановили, что правительство США должно заплатить в общей сложности $130 млрд в качестве возмещения ущерба в пользу истцов, которые пострадали от прямых преступлений США в отношении иранского народа», — говорится в заметке.

Исмаили подчеркнул, что иски подали именно граждане Ирана, а не власти.  RNS

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