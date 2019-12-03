Иран намерен взыскать с США $130 млрд
13:20 03.12.2019 Источник: RNS
Граждане Ирана подали сотни исков к США, которые, по их мнению, совершали преступления против иранского народа, заявил представитель судебной власти Ирана Голям Хосейн Исмаили, передает агентство Tasnim. По этим искам иранские суды удовлетворили требования граждан на общую сумму в $130 млрд.
«Судебные власти получили эти иски от общества и местные суды постановили, что правительство США должно заплатить в общей сложности $130 млрд в качестве возмещения ущерба в пользу истцов, которые пострадали от прямых преступлений США в отношении иранского народа», — говорится в заметке.
Исмаили подчеркнул, что иски подали именно граждане Ирана, а не власти. RNS
НОВОСТИ
- 13:05 03.12.2019
- Заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО оскорбительно для альянса - Трамп
- 13:00 03.12.2019
- Воду из колодцев приходится брать 25-и тысячам жителей Нарьян-Мара
- 12:46 03.12.2019
- Москва вошла в число мировых лидеров по качеству образования
- 12:32 03.12.2019
- По мнению ФБР, все приложения из России несут "контрразведывательную угрозу "
- 12:20 03.12.2019
- Сжигание отходов с попутной выработкой электроэнергии могут признать переработкой мусора - СМИ
- 12:18 03.12.2019
- Наиля Аскер-заде «не думала, что реклама инсты так зайдет»
- 12:05 03.12.2019
- ГИБДД с октября 2020 года исключит "площадку" из экзамена на водительские права
- 12:00 03.12.2019
- Новая глава ЕК фон дер Ляйен позвонит Путину в рамках переговоров с лидерами G20
- 11:32 03.12.2019
- ЕС готов ответить на пошлины США в отношении французских товаров - глава Минфина Франции
- 11:20 03.12.2019
- Малайзия включила в число внешних угроз последствия противостояния США и КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать