Иран намерен взыскать с США $130 млрд

13:20 Источник: RNS

Граждане Ирана подали сотни исков к США, которые, по их мнению, совершали преступления против иранского народа, заявил представитель судебной власти Ирана Голям Хосейн Исмаили, передает агентство Tasnim. По этим искам иранские суды удовлетворили требования граждан на общую сумму в $130 млрд.

«Судебные власти получили эти иски от общества и местные суды постановили, что правительство США должно заплатить в общей сложности $130 млрд в качестве возмещения ущерба в пользу истцов, которые пострадали от прямых преступлений США в отношении иранского народа», — говорится в заметке.

Исмаили подчеркнул, что иски подали именно граждане Ирана, а не власти. RNS