Уральский полпред предложил добавить полномочий губернаторам
14:00 03.12.2019
Полпред президента России в УрФО Николай Цуканов предложил внести поправки в законодательство, позволяющие главам регионов освобождать от исполнения обязанностей руководителей муниципалитетов, избранных на прямых выборах или назначенных представительными органами. По его словам, это частично избавило бы субъекты УрФО от проблем с исполнением указов президента.
«У губернаторов, в отличие от президента, не всегда есть возможность снимать с должностей глав муниципалитетов, не справляющихся с обязанностями. Если внести [в законодательство] поправки, что губернатор по трем-четырем критериям может менять главу, будет понятная система управления, четкая вертикаль власти», — отметил Цуканов на совещании с представителями региональных отделений политический партий и депутатами Госдумы от регионов УрФО.
Цуканов отметил, что жизнь уральцев не улучшится, если на местах не будут работать «профессиональные менеджеры». ura.ru
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