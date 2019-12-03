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СФ не готов сотрудничать с парламентом Норвегии, пока там не принесут извинений - Косачев

14:12 03.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации не готов развивать двустороннее сотрудничество со Стортингом (парламентом) Норвегии, пока там не принесут извинения в связи с задержанием сотрудника аппарата верхней палаты парламента Михаила Бочкарева по подозрению в шпионаже в сентябре прошлого года. Об этом заявил во вторник глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

"В апреле этого года генпрокуратурой Норвегии было принято решение о закрытии дела в силу отсутствия доказательств, но мы не считаем это дело закрытым и исчерпанным. Есть интересы гражданина РФ, сотрудника аппарата Совета Федерации Бочкарева, которые, очевидно, были нарушены и должны быть защищены в полном объеме. Безусловно, эта тема составляет парламентское измерение. В условиях, когда Стортинг Норвегии продолжает сохранять молчание по этому вопросу, делая лишь отсылки к правоохранительным и судебным органам, мы не видим возможности развивать межпарламентское сотрудничество на двусторонней основе", - сказал Косачев на встрече с послом Норвегии в России Руне Ресаландом.

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