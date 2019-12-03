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Заявления представителя ФБР о российских приложениях в Кремле назвали недобросовестной конкуренцией

14:32 03.12.2019 Источник: Эхо Москвы

В Кремле назвали недобросовестной конкуренцией заявления представителя ФБР о том, что российские мобильные приложения представляют угрозу для США. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, некоторые российские программы являются более продвинутыми и достаточно стремительно захватывают позиции на рынке.

Между тем, по мнению ФБР, любое российское приложение, включая FaceApp, представляет угрозу для Соединенных Штатов.  Эхо Москвы

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