Глава МВД России ознакомился с работой отдела ДНК-анализа в Улан-Удэ

13:54 Источник: НГ-Online

Сегодня в городе Улан-Удэ Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев встретился с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Обсуждались направления взаимодействия полиции и региональных властей.

На совещании с руководящим составом МВД по Республике Бурятия Министр заслушал доклады о состоянии оперативной обстановки и поставил задачи по актуальным вопросам служебной деятельности.

Владимир Колокольцев ознакомился с работой ряда подразделений республиканского Министерства, в том числе отдела ДНК-анализа Экспертно-криминалистического центра. Лаборатория была открыта два года назад, и ее сотрудники прошли стажировку в ЭКЦ МВД России. С начала года ими выполнено 464 экспертизы и исследования, установлены личности 53 человек, причастных к совершению преступлений.