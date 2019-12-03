Глава МВД России ознакомился с работой отдела ДНК-анализа в Улан-Удэ
13:54 03.12.2019 Источник: НГ-Online
Сегодня в городе Улан-Удэ Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев встретился с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Обсуждались направления взаимодействия полиции и региональных властей.
На совещании с руководящим составом МВД по Республике Бурятия Министр заслушал доклады о состоянии оперативной обстановки и поставил задачи по актуальным вопросам служебной деятельности.
Владимир Колокольцев ознакомился с работой ряда подразделений республиканского Министерства, в том числе отдела ДНК-анализа Экспертно-криминалистического центра. Лаборатория была открыта два года назад, и ее сотрудники прошли стажировку в ЭКЦ МВД России. С начала года ими выполнено 464 экспертизы и исследования, установлены личности 53 человек, причастных к совершению преступлений.
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