Saxo Bank в "шокирующих предсказаниях" предрек дорогую нефть и выход Венгрии из ЕС

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Датский Saxo Bank ожидает от 2020 года победы демократов на выборах в США, возвращения стоимости нефти марки Brent к 90 долларам за баррель и выхода Венгрии из Евросоюза. Такие предположения содержатся в неофициальном прогнозе банка "Шокирующие предсказания", опубликованном во вторник.

В прошлом году в банке прогнозировали покупку Tesla компанией Apple, увольнение главы Федеральной резервной системы США, введение всемирного транспортного налога и разрушительные солнечные бури.