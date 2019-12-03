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Saxo Bank в "шокирующих предсказаниях" предрек дорогую нефть и выход Венгрии из ЕС

15:32 03.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Датский Saxo Bank ожидает от 2020 года победы демократов на выборах в США, возвращения стоимости нефти марки Brent к 90 долларам за баррель и выхода Венгрии из Евросоюза. Такие предположения содержатся в неофициальном прогнозе банка "Шокирующие предсказания", опубликованном во вторник.

В прошлом году в банке прогнозировали покупку Tesla компанией Apple, увольнение главы Федеральной резервной системы США, введение всемирного транспортного налога и разрушительные солнечные бури.

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