Премьер-министр Финляндии ушел в отставку из-за скандала с почтой

16:00 Источник: Эхо Москвы

В Финляндии из-за скандала с почтой ушел в отставку премьер-министр. Сегодня принята отставка Антти Ринне. Правительственный кризис был вызван трудовым конфликтом с государственном почтовой службой. Ее сотрудники в течение двух недель проводили акции протеста, к которым присоединились работники других сфер. Эхо Москвы