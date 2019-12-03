Премьер-министр Финляндии ушел в отставку из-за скандала с почтой
16:00 03.12.2019 Источник: Эхо Москвы
В Финляндии из-за скандала с почтой ушел в отставку премьер-министр. Сегодня принята отставка Антти Ринне. Правительственный кризис был вызван трудовым конфликтом с государственном почтовой службой. Ее сотрудники в течение двух недель проводили акции протеста, к которым присоединились работники других сфер. Эхо Москвы
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