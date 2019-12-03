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Главой Общественной палаты станет Лидия Михеева - источник

16:12 03.12.2019 Источник: РБК

Новым секретарем Общественной палаты (ОП) станет ее член Лидия Михеева, рассказали РБК два источника в палате. Ее изберут на заседании 9 декабря.

Сейчас Михеева является заместителем секретаря, в состав Общественной палаты она вошла по президентской квоте. Помимо работы в ОП, она возглавляет Исследовательского центра частного права при президенте.

Новый состав ОП формируется каждые три года. Полномочия нынешнего должны истечь в следующем году.

В октябре предыдущий секретарь палаты, Валерий Фадеев, покинул ее, чтобы возглавить президентский Совет по правам человека.

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