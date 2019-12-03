Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении электронных трудовых книжек
17:00 03.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Эти данные будут ежемесячно передаваться в Пенсионный фонд. Эхо Москвы
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