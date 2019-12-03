Реальный размер средней пенсии в РФ в октябре вырос на 2,3%

17:12 Источник: Интерфакс

Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в октябре 2019 года увеличился на 2,3% по сравнению с октябрем прошлого года, сообщила во вторник Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В номинальном выражении средняя пенсия составила 14 тыс. 205 рублей и выросла на 6,1% по сравнению с октябрем 2018 года.