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Расширение НАТО является угрозой для России - Путин

17:40 03.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Расширение НАТО является угрозой для России, — считает Владимир Путин. По словам президента, в первую очередь речь идет о безопасности государства.

Путин напомнил, что сотрудничество с НАТО было свернуто больше 10-ти лет назад.  Эхо Москвы

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